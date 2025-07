L’annuncio di Trump | Sì di Israele al cessate il fuoco a Gaza Hamas | Pronti all’accordo ma deve portare alla fine della guerra

L'annuncio di Trump e le aperture di Israele e Hamas segnano un nuovo capitolo nel conflitto a Gaza, offrendo speranze di un possibile cessate il fuoco. La volontĂ di negoziato sembra finalmente prendere forma, con incontri giĂ programmati al Cairo tra mediatori di Egitto e Qatar. Tuttavia, molte incognite rimangono, e il rischio di una crisi ancora lunga e complessa persiste. Riusciranno queste trattative a portare finalmente alla pace duratura?

Potrebbe essere il giorno della svolta nella guerra tra Israele e Hamas: Donald Trump ha annunciato il sì di Tel Aviv alle condizioni per il cessate il fuoco a Gaza; Hamas ha fatto sapere di avere l’intenzione «pronta e seria di raggiungere un accordo». Una delegazione, secondo quanto emerso, dovrebbe incontrare giĂ oggi al Cairo i mediatori di Egitto e Qatar. Restano, comunque, sul tavolo tutte le incognite che caratterizzano e che finora hanno pesato su questo tipo di trattative. Trump: «Israele ha accettato le condizioni per il cessate il fuoco a Gaza». «Israele ha accettato le condizioni necessarie per finalizzare il cessate il fuoco di 60 giorni, durante il quale lavoreremo con tutte le parti per porre fine alla guerra», ha scritto Trump su Truth. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it