L'Italia ha bisogno di un nuovo spirito di unità e concretezza. Giovanni Liverani, presidente dell'ANIA, propone un "Patto per un'Italia protetta e più forte", un impegno condiviso per rafforzare la competitività del nostro Paese. In un momento cruciale, leader politici e rappresentanti istituzionali si sono incontrati per disegnare insieme il futuro dell’Italia. È il momento di agire: il nostro domani dipende da questa alleanza strategica.

Un " Patto per un'Italia protetta e quindi più forte e competitiva". A lanciare la proposta è il presidente dell' Ania, Giovanni Liverani, nel corso dell'assemblea annuale dell'associazione delle assicurazioni a cui hanno partecipato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, i ministri Giancarlo Giorgetti, Marina Calderone, Giuseppe Valditara, Adolfo Urso, il vicepresidente della Commissione Ue, Raffaele Fitto e il presidente dell'Ivass, Luigi Federico Signorini. Guardando ai cambiamenti in atto - invecchiamento della popolazione, cambiamento climatico, disponibilità di nuove fonti di dati alle tecnologie di elaborazione sempre più potenti - Liverani ha invitato a "superare il paradigma che rappresenta le assicurazioni come imprese ricche e profittevoli, chiamate in quanto tali dallo Stato a contribuire alla collettività soltanto mediante un carico fiscale sempre crescente e sempre più esteso". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Liverani, 'Patto per un'Italia protetta e più forte'

