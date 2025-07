Madonna di Trevignano il nuovo avvertimento della santona Gisella Cardia | Pregate per le Filippine!

La mistica Gisella Cardia, nota per i suoi messaggi celesti, lancia un nuovo appello: pregare per le Filippine. Nel suo ultimo messaggio del 3 giugno 2025, invita i fedeli a unirsi in preghiera per questa nazione. Mentre si avvicina l’udienza cruciale del 10 luglio sulla superperizia riguardante il sangue della statuetta della Madonna, il mondo attende con trepidazione sviluppi che potrebbero scuotere la fede e la scienza. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Nel messaggio 'celeste' del 3 giugno 2025 la veggente di Trevignano Romano Gisella Cardia dice di "pregare per le Filippine". Il 10 luglio è attesa l'udienza sulla superperizia del genetista forense Emiliano Giardina sul sangue della statuetta della Madonna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Cosa mi ha detto la Madonna”. Trevignano, il messaggio di Gisella Cardia: “Brutte cose…” - La veggente di Trevignano Romano, Gisella Cardia, ha nuovamente attirato l'attenzione con un messaggio inquietante ricevuto dalla Vergine Maria.

Il sangue sulla Madonna di Trevignano è di Gisella Cardia Il vescovo di Civita Castellana Marco Salvi: "Ho subito pressioni dagli Usa da chi la sosteneva" Vai su Facebook

Madonna di Trevignano, il nuovo avvertimento della santona Gisella Cardia: “Pregate per le Filippine!” - È la richiesta contenuta nel messaggio ‘celeste' divulgato dalla veggente di Trevignano Romano Gisella Cardia, che dice di vedere la Madonna. Si legge su fanpage.it

Trevignano, un’incongruenza dai test: ora il sangue sulla statua è di Gisella, ma nel 2016 non era umano - Ci sono incongruenze sui test sulla statuetta 'lacrimante' della Madonna di Trevignano Romano di Gisella Cardia ... Secondo fanpage.it