Premio Internazionale Fair Play Menarini la 29° edizione prende ufficialmente il via

Firenze e Fiesole si spalancano per accogliere la 29ª edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, un omaggio ai valori che vanno oltre le vittorie. In un mondo spesso conquistato da record e medaglie, questa manifestazione celebra chi sceglie comportamenti esemplari, dimostrando che il vero eroe è chi agisce con integrità e rispetto. Queste storie ispirano tutti noi a fare la differenza, perché il fair play non è solo uno sport, ma un modo di vivere.

FIRENZE, 2 luglio 2025 – Non bastano medaglie e record per entrare nella storia. Servono gesti, scelte e comportamenti che parlano più forte di ogni risultato. È con questo spirito che prende ufficialmente il via oggi la 29° edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, uno dei momenti più attesi dell’estate italiana, dedicato a chi ha trasformato la propria carriera in una lezione di etica, lealtà e rispetto. Firenze e Fiesole aprono le porte a due giornate di celebrazione dei valori più autentici dello sport. Il primo appuntamento sarà questa sera, nello scenario suggestivo di Piazzale Michelangelo, con la cena di gala: un’occasione speciale per accogliere i premiati in un’atmosfera carica di emozione e condividere i valori che ispirano da sempre il Premio Internazionale Fair Play Menarini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio Internazionale Fair Play Menarini, la 29° edizione prende ufficialmente il via

In questa notizia si parla di: premio - internazionale - fair - play

Walter Nicoletti, premio Oscar 2025: ‘Una realtà di produzione internazionale a Matera vuol dire affermare che la qualità non è una prerogativa dei grandi centri metropolitani’ - Walter Nicoletti è l'unico italiano ad aver conquistato un Oscar lo scorso marzo, grazie al cortometraggio animato

LUIS FIGO TRA I GRANDI DELLO SPORT PREMIATI NEL 2025. PREMIO INTERNAZIONALE FAIR PLAY MENARINI Vai su X

Fair Play Menarini, Paganelli: “Grande emozione in attesa della 29esima edizione”: (Adnkronos) – “C’è grandissima emozione perché la ventinovesima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini si avvicina al suo inizio con la serata di gala del 2 lu Vai su Facebook

Premio internazionale Fair Play Menarini, al via la 29esima edizione; Premio Internazionale Fair Play Menarini: Luis Figo tra i grandi dello sport premiati nel 202; Premio Internazionale Fair Play Menarini, Alessandro Costacurta fra i vincitori.

Al via la 29esima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini - Servono gesti, scelte e comportamenti che parlano più forte di ogni risultato. Da italpress.com

Premio internazionale Fair Play Menarini: Luis Figo tra i grandi dello sport premiati nel 2025 - FIRENZE, 1 luglio 2025 – I colpi di scena del Premio Internazionale Fair Play Menarini non finiscono mai: Luis Figo, leggenda del calcio europeo e simbolo di correttezza sportiva, sarà tra i protagoni ... Lo riporta msn.com