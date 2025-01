Metropolitanmagazine.it - Marco Borriello, dopo Belen arriva un nuovo amore? Ecco chi è la presunta nuova fidanzata

Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’ex calciatore e imprenditoreavrebbe una. A rivelarlo è Chi Magazine, che ha sorpresoa Milano in compagnia di una ragazza, Eleonora Preziosi, figlia di Enrico Preziosi proprietario ella nota azienda Giochi Preziosi. Che stia nascendo unha una? L’indiscrezioneFoto da VelvetGossip.itCalciatore e imprenditore,è stato per anni legato alla showgirle, pare, oggi abbia unafiamma. L’indiscrezione è stata riportata da Chi Magazine che ha sorpreso l’ex calciatore in compagnia di Eleonora Preziosi, figlia di Enrico Preziosi, fondatore dell’azienda di giocattoli per bambini Giochi Preziosi ed ex presidente del Genoa. I due sono stati immortalati mentre passeggiavano per le vie di Milano con un atteggiamento complice che sembrerebbe far presagire il fatto che, fra i due, ci sia dell’affetto; Eleonora, quindi, potrebbe essere ladi? Sicuramente, tra i fan, l’ipotesi è subito scattata.