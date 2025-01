Puntomagazine.it - Manfredonia: Sequestrata oltre 1 tonnellata di prodotto ittico

(FG) – Attività di vigilanza volta a garantire la corretta immissione in commercio di prodotti itticiNel periodo invernale, in considerazione dell’avvicinarsi del periodo natalizio e del conseguente aumento di consumo di pescato, i Finanzieri della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza dihanno svolto una specifica attività di vigilanza volta a garantire la corretta immissione in commercio dei prodotti ittici e la sicurezza alimentare dei consumatori finali.Le Fiamme Gialle hanno complessivamente sequestratounatra cefalopodi, mitili, crostacei e altre specie ittiche tra cui svariati chilogrammi di pregiati frutti di mare quali ostriche e tartufi di mare, tutti privi di specifica documentazione attestante la loro tracciabilità e dunque non sicuro per i cittadini.