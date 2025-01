Ultimouomo.com - L'urlo di OKC terrorizza anche l'occidente

Leggi su Ultimouomo.com

Dopo quasi metà stagione e una finale di NBA Cup, gli Oklahoma City Thunder sono primi a ovest, con ampio margine sulle inseguitrici. Sono per distacco la miglior difesa della lega, nonostante le assenze prolungate di un candidato Defensive Player of the Year, Chet Holmgren (out da due mesi), e di altre pedine fondamentali sullo scacchiere come Alex Caruso ed Isiah Hartenstein (15 partite saltate ciascuno). Hanno cresciuto in casa l’Allenatore dell’Anno in carica, coach Mark Daigneault, e un pluri-candidato (per ora) MVP come Shai Gilgeous-Alexander, allestendogli intorno un supporting cast giovane, profondo e talentuoso. E non è tutto, anzi: la lista di buoni motivi per essere invidiati da tutte le altre franchigie si allunga fin dove lasciate spazio a questi Thunder, ed è molto più ampia di quanto già non ci raccontino numeri, classifiche e record, per quanto brillanti.