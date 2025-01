Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2025 in DIRETTA: Popov fa sognare la Bulgaria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’INTERVISTA AD ALBERTO TOMBA: “ERO UNO DI COLLINA. A SIERRA NEVADA MI FISCHIAVANO, POI.”21.25 Inforcata immediata per il veterano austriaco Michael Matt. Adesso uno dei grandi favoriti, il francese Steven Amiez (-0.09), figlio d’arte. Ma stare davanti anon sarà facile per nessuno.21.24è già salito una volta sul podio in carriera. Laperò non vince dal 1980.21.23 CHE! Sul muro nessuno è stato veloce come il bulgaro! Si porta nettamente al comando con 0.74 su Kristoffersen, miglior tempo di manche! Puòil podio!21.21 Mancano i migliori 8 dopo la prima manche. Vediamo ora il bulgaro Albert(-0.01), che di solito tende a dilapidare nella seconda manche quanto di buono costruisce nella prima.21.10 Il norvegese si porta al comando con 13 centesimi su Yule, ma non è stata la solita seconda manche ‘alla Kristoffersen’.