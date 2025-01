Oasport.it - LIVE Porto-Milano 0-1, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: lusitane avanti 14-11 nel secondo set

18-15 A segno Heyrman con la fast. Spazio anche per Elena Pietrini.18-14 Invasione commessa proprio dalla palleggiatrice azzurra.17-14 Parallela vincente di Cazaute, Orro entra nuovamente in campo.17-13 Ancora un errore al servizio per Egonu.16-13 Senza forzare Egonu trova il varco per andare a segno dalla seconda linea.16-12 Mani out di Pinto.15-12 Diagonale vincente di Pinto.14-12 Potentissima parallela trovata da Egonu.14-11 Mani out di Pinto.13-11 Vola via la battuta di Cazaute.12-11 Egonu si mette in prima linea nel cercare la rimonta andando a segno con la diagonale dai tre metri.12-10 Invasione commessa da Swanson.12-9 Diagonale vincente di Swanson.11-9 Ottima soluzione trovata da Cazaute con il pallonetto.11-8 MURO SWANSON!10-8 Mani out di Cazaute da zona 4.10-7 Impreciso l’appoggio di Heyrman per Konstantinidou, il palleggio della greca è fuori misura.