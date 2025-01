‘Le recensioni del killer’ su Sky Crime una nuova docu-serie

Leggi su Funweek.it

Arriva in prima tv laLedel killer, un affascinante e inquietante esplorazione del lato oscuro del web in onda martedì 21 gennaio alle 22.00 su Skye in streaming su NOW. La, composta da due episodi da 60 minuti, racconta la storia di Todd Kohlhepp, noto come l’Amazon Review Killer, un uomo che ha seminato il terrore per oltre tredici anni, celandosi dietro una facciata di normalità einnocue su Amazon. Sembrava un utente qualunque, con un umorismo macabro e una passione per prodotti di ogni genere. Tuttavia, le suenascondevano un’orrenda verità: una scia di sette omicidi e un modus operandi che ha sconvolto le autorità. Kohlhepp ha utilizzato le sueonline come un inquietante diario, descrivendo con sorprendente noncuranza gli strumenti dei suoi crimini, da pale pieghevoli a motoseghe.