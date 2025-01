Sport.periodicodaily.com - Lazio-Como: le probabili formazioni

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I biancocelesti vogliono confermarsi al quarto posto, mentre i lariani devono mantenere la distanza sulla zona retrocessione.si giocherà venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I biancocelesti sono reduci da un periodo altalenante durante il quale hanno ottenuto soltanto una vittoria nelle ultime quattro partite. La recente sconfitta nel derby rischia di ridimensionare le ambizioni Champions della squadra di Baroni, ma la classifica la vede ancora al quarto posto seppure con appena tre punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici.I lariani sono sedicesimi in classifica con 18 punti ed una sola lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione.