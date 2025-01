Calciomercato.it - Juve, non solo Araujo: il punto sugli altri difensori | CM.IT

Giuntoli vuole regalare a Motta due, per cui vanno tenute sempre aperte le piste che portano a Hancko e Antonio SilvaSono giorni caldissimi per. Il difensore uruguaiano, classe ’99, ha dato la sua disponibilità alla, e presumibilmente dopo la Supercoppa, verrà presa una decisione definitiva sul suo futuro.ntus, non: il– calciomercato.itReduce da un lungo infortunio, il centrale con passaporto spagnolo ha sicuramente bisogno di continuità per ritrovare la forma migliore. L’Italia lo ha sempre affascinato, ma l’ultima parola spetterà ai blaugrana, che hanno bisogno di cedere anche per alleggerire il monte ingaggi del club.Il nodo da risolvere resta il rinnovo del contratto, da concordare prima vista la scadenza nel 2026. L’incognita principale, tuttavia, è legata proprio agli infortuni e alle condizioni del giocatore, rientratolo scorso dicembre.