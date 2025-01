Terzotemponapoli.com - Inter, nulla di grave per Calhanoglu

L’, oltre alla sconfitta in finale nella Supercoppa, ha vissuto ore di ansia per uno dei suoi top players. Hakanè infatti uscito malconcio dalla competizione svoltasi in Arabia Saudita. Il turco ha svolto stamane gli esami clinici che per fortuna non hanno evidenziatodi. Di seguito quanto riportato dal noto portale di calciomercato e non solo “Tuttomercatoweb”., l’esito degli accertamenti clinici e strumentali diQuesto quanto scritto dal sito “Tuttomercatoweb”: “Dopo l’infortunio in finale di Supercoppa contro il Milan, l’ha reso noto che Hakanha svolto gli esami medici che hanno evidenziato una lieve elongazione agli adduttori della coscia destra. Questo il testo: “Hakansi è sottoposto questo pomeriggio ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.