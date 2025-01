Thesocialpost.it - Incidente sull’autostrada A5: autocarro in fiamme vicino a Ivrea

Un incendio ha coinvolto unoggi, mercoledì 8 gennaio 2025, intorno all’ora di pranzoA5, causando rallentamenti e preoccupazione tra gli automobilisti. L’è avvenuto in direzione Torino, all’altezza di Pavone Canavese, nei pressi dello svincolo per.Le cause e l’intervento dei soccorsiLe cause che hanno scatenato l’incendio sono ancora da accertare. Fortunatamente, non risultano feriti nell’episodio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di, che hanno lavorato per domare lee mettere in sicurezza l’area, la polizia stradale di Torino, impegnata a gestire il traffico, e i funzionari dell’Itp.Disagi al trafficoLe operazioni di soccorso hanno causato rallentamenti significativi sulla A5, con code che si sono formate in entrambi i sensi di marcia.