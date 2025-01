Ilgiorno.it - Inaugurata la nuova mensa alla primaria: "Luogo con una forte valenza educativa"

CREMA (Cremona) È stataieri mattina ladella scuola. A tagliare il nastro sono stati l’assessore all’istruzione Emanuela Nichetti e il sindaco Fabio Bergamaschi: "Era già bella così – ha detto Nichetti – ma tra un paio d’ore larisuonerà delle voci dei bambini e delle bambine e sarà bellissima. Laha un ruolo molto importante, perché riesce ad andare incontro alle esigenze organizzative e di lavoro delle famiglie e per lache la pausa pranzo condivisa porta con sé. Durante la consumazione dei pasti, i piccoli alunni possono intrecciare rapporti interpersonali in base a regole diverse rispetto a quelle da rispettare durante le ore trascorse sui banchi di scuola. Questo può stimolare la socializzazione, il pasto è uno strumento per favorire lo scambio culturale".