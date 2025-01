Il cane abbaia troppo forte Vicino di casa 71enne accoltella la padrona | arrestato

Leggi su Open.online

Ilvae lui hato la. È questa la dinamica che emerge dalle ricostruzioni di quanto avvenuto nella sera del primo gennaio a Torino, in corso Maroncelli, nella periferia sud della città. Per i fatti i cui dettagli sono stati diffusi solo oggi dalla questura del capoluogo piemontese è statoun uomo di 72 anni con l’accusa di tentato omicidio per l’mento subito dalla vicina di 63 anni. La donna è stata gravemente ferita al collo e all’addome. La dinamica dell’aggressioneSecondo quanto ricostruito dagli inquirenti della procura di Torino, l’aggressore avrebbe perso la calma a causa del continuore deldella donna. Dalla sua abitazione l’uomo sarebbe dunque sceso in strada, protestando animatamente, per poi colpire la vittima, che in quel momento era in compagnia di un amico.