Lanazione.it - Grosseto, trafugata la statua di Gesù Bambino dal presepe del Comune

, 8 gennaio 2024 – Rubata ladidaldeldi. La denuncia arriva direttamente dal sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna. In base a quanto ripreso dalle telecamere, alcune persone a incappucciate si sono introdotte all’interno del portico del municipio per sottrarre ladel bambinello. “Un fatto gravissimo – sottolinea il sindaco – che dimostra quanto ancora ci sia da lavorare nella diffusione dell'educazione civica, nel rispetto per il prossimo e per le più elementari regole del vivere quotidiano. Ilè un simbolo sacro, di fratellanza, unione, amore universale. È l'emblema delle feste natalizie. Sono veramente colpito e rammaricato". Il Municipio è dotato di telecamere, ha aggiunto il Vivarelli Colonna. "Confido nel buon lavoro dei nostri agenti affinché vengano individuati immediatamente i responsabili di quanto avvenuto.