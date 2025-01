Universalmovies.it - Grimm | Peacock a lavoro sul reboot della serie tv

Leggi su Universalmovies.it

Latvpotrebbe tornare presto sulla cresta dell’onda:avrebbe infatti annunciato la produzione di un’operazione.Tra lepiù seguite negli anni ’10, lo show fantasy potrebbe approdare al cinema nel prossimo futuro (si, ilsi dovrebbe tramutare in un film). Secondo Deadline, infatti,avrebbe incaricato Josh Berman (Drop Dead Diva, CSI, The Blacklist) di scrivere la sceneggiatura, con i co-creatorioriginale “David Greenwalt” e “Jim Kouf“, e dei produttori esecutivi Sean Hayes e Todd Milliner pronti a rituffarsi in questa nuova avventura.Al momento queste sono le uniche informazioni disponibili in rete, a tal proposito va ricordato che nel 2018 l’emittente NBC aveva provato a riavviare il franchise attraverso la realizzazione di uno spin-off, senza però ottenere il benestare dei produttori.