Ilrestodelcarlino.it - Feste natalizie con Byron. In tantissimi alla mostra a Palazzo Guiccioli

Dal 20 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 sono stati 2.441 (una media di 135 al giorno) i visitatori dei Musei, del Risorgimento e delle Bambole e altri Balocchi che hanno varcato la soglia di, recentemente aperto al pubblico dopo l’intervento di restauro curato dFondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna. E molti visitatori hanno voluto iniziare l’anno ai Musei, dal momento che il 1° gennaio, nonostante l’apertura dalle 13, si sono registrate 177 presenze, mentre il record è stato raggiunto il 26 dicembre con 257 persone. Il biglietto onnicomprensivo non fa differenze tra i tre Musei, ma la tendenza generale, anche per i turisti appassionati e interessati principalmente a uno dei tre, è stata quella di visitarli in serie. "Le famiglie sono rimaste molto soddisfatte sia per i contenuti dei Musei sia per l’apprezzamento dei bambini – si legge nella nota – che, attratti dalle realtà multimediali, si sono avvicinati con entusiasmoconoscenza delle grandi storie raccontate del Museo.