Ilrestodelcarlino.it - Donna denuncia uno stupro: “Io, violentata nei garage occupati dagli abusivi”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 8 gennaio 2025 – “Ho subito abusi sessuali”. Nella zona di via Melato, dentro unoccupato abusivamente, si sarebbe consumata violenza nei confronti di una giovane, di origine nigeriana. Il suo urlo di disperazione è stato raccoltoagenti della polizia di Stato nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 dicembre, mentre erano impegnati in una serie di controlli periodici nelle autorimesse che da tempo sono diventate il rifugio di tanti “fantasmi”: persone soprattutto di origine straniera, che vivono di espedienti o finite ai margini della società per svariati motivi; invisibili che poi si materializzano alla sera nei loro giacigli improvvisati nei. Ed è stato qui, che, mentre le famiglie si stavano rilassando nel caldo delle loro case, al termine di una serata festiva, la, nel buio e nel gelo dell’autorimessa, sarebbe stata