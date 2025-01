Lanazione.it - Disordini alla movida. Condannato ma scarcerato per l’aggressione ai militari

E’ statoD.C., l’uomo di 41 anni che nei giorni scorsi si oppose alle forze dell’ordine dopo aver creato caos in un locale delladi Marina di Carrara. Ieri il processo con rito abbreviato dopo l’udienza per direttissima che aveva convalidato l’arresto a fine anno. L’avvocato Antonio Figaia, difensore dell’uomo accusato di resistenza a pubblico ufficiale, ha chiesto un riduzione della pena e la scarcerazione e ha ottenuto l’uscita dal carcere e il divieto di dimora nella nostra provincia. Al processo con rito abbreviato davanti al giudice Fabrizio Garofalo l’imputato ha fatto “ammenda” chiedendo scusa per il suo comportamento. Il pubblico ministero Marco Rappelli aveva chiesto un anno di reclusione. Il magistrato ha deciso per una condanna è stata a 10 mesi con immediata scarcerazione ma disposto per l’uomo il divieto di dimora nel territorio apuano.