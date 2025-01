Anteprima24.it - Casertana, gennaio bollente: via il DS Trevisan, neanche Iori è tranquillo… Chi può arrivare?

Tempo di lettura: 2 minutiStamattina la società rossoblù ha ufficializzato l’esonero di Trevor, arrivato in coppia con Manuelquest’estate a Caserta. La notizia dell’esonero diè stata sorprendente, visto che è arrivata all’inizio di un calciomercato che ha il sapore della riparazione più profonda. Non è saldo, però: la sconfitta insapore a Biella contro la Juventus NG, potrebbe costargli cara. La prossima sarà col Picerno, e ogni gara sarà decisiva per la sua permanenza.Al posto disi fa spazio il nome di Carlo Taldo, ex dirigente del Genoa, ma sullo sfondo resta anche quello di Aniello Martone, che a Caserta ha già lavorato.Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il nome di Taldo è il più accreditato, e solo nella giornata di domani possono esserci novità.