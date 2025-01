Ilgiorno.it - "Bando disegnato su Musk, Regione riferisca"

Leggi su Ilgiorno.it

Doveva uscire ieri il-apripista da 6,5 milioni di euro (5 dal Dipartimento per l’Innovazione e la trasformazione digitale) del quale Aria è stata incaricata la vigilia di Natale dal Governo e dallaper l’utilizzo delle connessioni satellitari in modo complementare alla fibra. Sì, proprio i satelliti al centro di una presunta trattativa con la SpaceX dell’eccentrico miliardario sudafricano Elon(in foto), proprietario anche del social X (già Twitter) e propulsore della seconda vittoria di Donald Trump, che la premier Giorgia Meloni è appena corsa negli Usa ad incontrare. Un accordo smentito (senza troppa convinzione) solo da Palazzo Chigi, mentre il miliardario e il vicepremier Matteo Salvini continuano ad alludervi sulla piattaforma del primo. La pubblicazione delsi attende per domani, 9 gennaio: è slittata di un paio di giorni, formalmente, cioè in base ai rumors, per alcuni controlli di conformità al nuovo codice degli appalti.