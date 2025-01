Dilei.it - Ascolti tv del 7 gennaio, trionfano le fiction: Leopardi sfida Zorro

Terminate le Feste di Natale, la programmazione televisiva entra nel vivo. Martedì 7grandi protagoniste della prima serata sono state le. Su Rai1 è andata in onda la prima puntata della miniserie– Il poeta dell’infinito, mentre su Canale5 ha debuttato Amore e vendetta –.Sergio Rubini ha firmato la regia della serie in due puntate, in onda su Rai1, di– Il poeta dell’infinito che racconta la vita del genio italiano, dandone un ritratto brillante, variopinto, trasgressivo e soprattutto pieno di fascino, dove al centro della vicenda c’è l’amore.In sostituzione del Grande Fratello, Canale5 ha proposto la prima puntata dellaAmore e vendetta –con protagonista Miguel Bernardeau.Considerato uno dei primi eroi della cultura moderna,vive la doppia identità di vendicatore mascherato e di privilegiato figlio di un latifondista.