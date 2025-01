Ilgiorno.it - Amsa cerca personale anche per quest’anno

Leggi su Ilgiorno.it

, società del gruppo A2A che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani della città di Milano e di quattordici comuni dell’Area Metropolitana Milanese,per il 2025 ha previsto un ulteriore potenziamento della forza lavoro. Le principali figure rite in ambito operativo sono quella di operatore ecologico – per cui vengono richiesti come requisiti minimi il diploma di scuola media inferiore e il possesso della patente, con un iter di inserimento che prevede 12 mesi di contratto a termine e successiva riassunzione a tempo indeterminato a fronte di valutazione positiva – e quella di conducente già in possesso di patente C+CQC, per cui è prevista l’assunzione direttamente a tempo indeterminato. Per entrambe le figure è tuttora in corso una campagna di recruiting dedicata.