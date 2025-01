Ilgiorno.it - Alzate Brianza, spacciatori sorpresi in un capannone: un arresto

(Como), 8 gennaio 2025 – I carabinieri li hannoin flagranza ieri pomeriggio, mentre confezionavano dosi di cocaina all’interno di unabbandonato in via Volta ad, vicino al castello di Fabbrica Durini, dove da tempo è stata segnalata la presenza di. Quando i militari sono entrati, i due uomini sono scappati, ma uno dei due un marocchino di 27 anni è stato bloccato e arrestato. Nelsono stati trovati 8 grammi di cocaina, 15 di eroina, 30 di hashish e una decina di sostanza da taglio, oltre a bilancini di precisione, materiali per confezionare le dosi e telefoni cellulari, che continuavano a suonare anche durante le fasi dell’. Il ventisettenne è stato processato stamattina per direttissimo e ha patteggiato sei mesi di carcere.