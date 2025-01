.com - Adamello, morto uno degli alpinisti scomparsi: trovato il corpo

Leggi su .com

(Adnkronos) – E’uno dei duedispersi sul monte. Ilè stato rioggi, 8 gennaio 2025. Le squadre di terra del Soccorso Alpino, trasportate in elicottero in mattinata nei pressi del passo di Conca a una quota di circa 2.600 di quota per effettuare le ricerche via terra attraverso dei sondaggi nella neve, si sono concentrati sulla zona identificata come prioritaria grazie a una traccia registrata dal telefono di uno dei duedal primo gennaio. I soccorritori hannouno dei corpi, purtroppo senza vita, sepolto sotto la neve. La dinamica dell’incidente è in fase di valutazione. Continuano le ricerche via terra per trovare il secondo alpinista, con l’attivazione delle unità cinofile del Soccorso Alpino, specializzate nella ricerca in valanga.