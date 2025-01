Lapresse.it - Usa, forte nevicata a Washington: nel parco è battaglia di palle di neve

Decine di persone hanno preso parte a unadidiimprovvisata in undiD.C., colpita da una fortissima. Mentre veniva certificata la vittoria del presidente eletto Usa Donald Trump un gruppo di cittadini, riuniti al Meridian Hill Park, si sono affrontati in una divertente sfida adi. Un’ampia parte degli Stati Uniti è stata colpita da un’ondata di ghiaccio,e vento lunedì 6 gennaio: un vortice polare nel fine settimana ha investito gran parte del Paese a est delle Montagne Rocciose rendendo difficili i trasporti: molti voli sono stati cancellati e altrettante scuole sono state chiuse, numerosi anche i black out registrati.