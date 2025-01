Iltempo.it - Trump: "Non escludo l'esercito per occupare Panama e Groenlandia"

Leggi su Iltempo.it

Alla sua seconda conferenza stampa dopo la vittoria alle elezioni di novembre, Donaldha usato parole chiare e annunciato un investimento da 20 miliardi di dollari per costruire data center in tutti gli Stati Uniti. Rispondendo alle domande dei giornalisti a Mar-a-Lago, il suo club privato in Florida, il tycoon ha anche rifiutato di escludere l'uso della forza militare per riprendere il Canale die la, che ha detto essere necessaria per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, e ha invece rilanciato sull'acquisizione del Canada usando la "forza economica". "Il Canale diè vitale per il nostro Paese - ha detto- È gestito dalla Cina, e noi abbiamo dato il Canale di. Non l'abbiamo dato alla Cina, e loro ne hanno abusato". In cantiere c'è anche l'idea di un rebranding del Golfo del Messico: vorrebbe chiamarlo rinominarlo "Golfo d'America".