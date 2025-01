Tragedia familiare a Fondi, muore in un incidente Filippo Cristian Colacicco di Fiumicino

Leggi su Ilfaroonline.it

, 7 gennaio 2025 – Un tragicoha coinvolto un’intera famiglia a: lo schianto è avvenuto nella giornata di ieri sulla via Flacca. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto sulla quale viaggiava la famiglia, una Range Rover, sarebbe finita fuori strada per poi precipitare in una scarpata, per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato fatale per, seduto al lato passeggero, che è morto sul colpo. La moglie incinta, alla guida della vettura, e i suoi due figli minori sono stati trasportati a all’Ospedale Dono Svizzero di Formia.La donna è stata sottoposta un parto cesareo d’urgenza, mentre era in coma farmacologico: ha dato alla luce una bambina, nata prematura ma in buone condizioni, di 2 chili e 600 grammi, trasferita poi all’Ospedale di Latina.