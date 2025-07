La malattia anche fake fa tendenza Antonacci e Gerry Scotti vittime del clickbait

In un'epoca dove l’attenzione è tutto, il clickbait ha trasformato la malattia—anche quella inventata—in una vera e propria tendenza. Biagio Antonacci e Gerry Scotti sono solo gli ultimi a cadere nella trappola di titoli sensazionalistici, che sfruttano la paura e la curiosità per generare click. Ma fino a quando si continuerà a sacrificare la verità sull’altare dell’audience?

(Adnkronos) – Cosa non si fa per un click in più. Biagio Antonacci e Gerry Scotti sono solo le ultime due vittime del clickbait estremo, quello che per attirare lettori su un sito produce titoli allarmanti sulla salute (quando non arriva direttamente ad annunciare la morte) di personaggi noti. Ieri il cantautore milanese ha .

