Rishi Sunak, ex primo ministro britannico e attuale parlamentare, torna a Goldman Sachs come senior advisor, chiudendo così un cerchio che lo vedeva protagonista già agli inizi degli anni 2000. Questa nuova fase nella carriera dell’ex leader conservatore apre interessanti prospettive di influenza tra politica e finanza. Con il suo ritorno, Sunak dimostra ancora una volta come le sue competenze possano attraversare i confini tra settori, rafforzando il suo ruolo tra le figure di spicco del mondo economico internazionale.

Rishi Sunak, ex primo ministro britannico e attuale parlamentare conservatore per la circoscrizione di Richmond e Northallerton, ha assunto l’incarico di senior advisor presso Goldman Sachs, dove aveva già iniziato il suo percorso professionale all’inizio degli anni Duemila. Il ritorno alla banca d’affari statunitense segna una nuova fase nel percorso dell’ex capo di governo, che, come annunciato su LinkedIn, ha scelto di devolvere interamente il compenso legato a questo incarico a The Richmond Project, iniziativa da lui fondata nel 2025 insieme alla moglie Akshata Murty per sostenere l’educazione matematica dei giovani nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Goldman Sachs, l’ex primo ministro britannico Rishi Sunak nominato senior advisor

