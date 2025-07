Xhaka Juventus | è il piano B di un altro club italiano Se dovesse saltare il nome principale… La voce che riguarda l’obiettivo bianconero! Novità

Il mercato estivo della Juventus si infiamma con la possibile sostituzione di Xhaka, considerato il piano B di un altro club italiano. Se l'affare con il principale obiettivo dovesse saltare, i bianconeri potrebbero puntare su questa alternativa di livello. Tuttavia, le recenti indiscrezioni aprono scenari imprevedibili anche per il Milan, che vede rallentare la trattativa per Jashari. La sessione di calciomercato si riscalda, lasciando tutti col fiato sospeso.

