Altro caso di maturità senza orale | La mia è una protesta contro i voti

Una studentessa di Belluno ha scelto di sostenere la maturità senza esame orale, protestando contro i tradizionali voti. Questa decisione si inserisce in un contesto più ampio, dove in Nord Europa si adottano metodi innovativi per ridurre la competitività scolastica e favorire un apprendimento più equo. È un esempio che invita a riflettere sulla necessità di riforme che valorizzino realmente il talento degli studenti, senza lasciarsi condizionare dal giudizio numerico.

La scelta di una studentessa a Belluno dopo studente di Padova. "In Nord Europa a scuola si abbatte la competitività con nuovi sistemi di insegnamento".

