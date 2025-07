Omicidio suicidio a Milano | morti un uomo e la madre

Una tragica scena ha sconvolto Milano: un uomo di 44 anni si è tolto la vita, lasciando dietro di sé una scia di dolore e mistero. All’interno del suo appartamento, gli agenti hanno ritrovato la madre di 73 anni, vittima di ferite da arma da taglio. La scena lascia supporre un episodio di omicidio suicidio, un caso che solleva molte domande e richiede approfondimenti. Restate con noi per aggiornamenti e analisi su questa drammatica vicenda.

A Milano un uomo di 44 anni è morto dopo essersi gettato dal proprio palazzo. Una volta entrati nel suo appartamento, gli agenti hanno trovato la madre dell’uomo, una donna di 73 anni, deceduta e con evidenti segni compatibili a ferite da coltello. L’ipotesi è che si tratti di un omicidio suicidio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Omicidio suicidio a Milano: morti un uomo e la madre

