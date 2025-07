Bardonecchia in fiore | torna FLOR Estate per un' immersione nella natura alpina

Bardonecchia in fiore torna con Flor Estate, un'occasione imperdibile per immergersi nella magia della natura alpina. La centralissima Via Medail si trasformerà in un vivace mosaico di colori, profumi e sapori autentici delle nostre montagne. Un evento che promette emozioni e scoperta per tutta la famiglia, offrendo un ponte tra tradizione e innovazione. Non mancate, perché questo appuntamento arricchirà la vostra estate con ricordi indimenticabili.

Il cuore della Val di Susa si prepara ad accogliere l'ottava edizione di FLOR Estate, l'atteso evento che trasforma la centralissima Via Medail in un tripudio di colori, profumi e sapori alpini. L'appuntamento è per domenica 13 luglio, dalle 9:30 alle 19:00, con ingresso libero e gratuito. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

