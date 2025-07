La bonifica protagonista a Roma un’occasione strategica per il territorio dell’alto Valdarno

La recente occasione di bonifica a Roma ha rappresentato un momento cruciale per il territorio dell’Alto Valdarno, mettendo in luce l’importanza di interventi strategici e collaborativi. Organizzata dall’ANBI, questa due giorni ha consentito al Consorzio 2 Alto Valdarno di confrontarsi direttamente con figure chiave come Nicola Dell’Acqua e le Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino. Un passo fondamentale verso soluzioni durature contro la scarsità idrica.

Arezzo, 10 luglio 2025 – La due giorni romana, organizzata da ANBI (Associazione nazionale dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione) e dedicata alla bonifica ha offerto al Consorzio 2 Alto Valdarno un'importante opportunità di confronto diretto con Nicola Dell'Acqua, Commissario Straordinario Nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e con le Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e dell'Appennino Centrale. "Si è trattato di un appuntamento di grande rilievo per il nostro comprensorio, impegnato su due fronti fondamentali: da un lato, la ricerca di risorse pubbliche per completare il sistema irriguo della Diga di Montedoglio; dall'altro, l'individuazione di finanziamenti per un piano strutturato di manutenzione e riqualificazione delle opere di bonifica montana, poichè la tenuta delle aree interne, più fragili e complesse, è indispensabile non solo per evitare lo spopolamento, ma anche per mitigare il rischio idraulico nelle aree di fondovalle", spiega la Presidente del Consorzio.