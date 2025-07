Docenti di sostegno chiedono formazione certificata e regole chiare Presidio dinanzi al Ministero Basili Gilda | No alla mercificazione dei titoli VIDEO INTERVISTA

Il sostegno scolastico richiede attenzione e riconoscimento adeguato: docenti in prima linea chiedono formazione certificata e regole trasparenti. Giovedì 10 luglio, un importante presidio davanti al Ministero dell’Istruzione ha portato all’attenzione le loro istanze, con Basili della Gilda che denuncia la mercificazione dei titoli. Un gesto forte per difendere qualità e professionalità nel mondo dell’istruzione, perché un sistema inclusivo si costruisce con regole chiare e rispetto.

Giovedì 10 luglio, davanti al Ministero dell’Istruzione e del Merito, si è tenuto un presidio promosso dal Coordinamento Nazionale per l’Inclusione. L'articolo Docenti di sostegno chiedono “formazione certificata e regole chiare”. Presidio dinanzi al Ministero. Basili (Gilda): “No alla mercificazione dei titoli” VIDEO INTERVISTA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

