Calcio italiano sotto choc muore in un terribile incidente stradale

un sogno, di una passione che lo aveva portato fin qui. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore del calcio italiano, un dolore condiviso che ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile. In questo momento di lutto, celebriamo la sua memoria e l’amore per il calcio che lo ha accompagnato fino all’ultimo respiro.

Aveva soltanto 25 anni e una passione viscerale per il calcio, quel tipo di attaccamento che va oltre il semplice hobby, trasformandosi in vocazione. Un giovane che, dopo un periodo difficile, sembrava finalmente aver ritrovato un equilibrio tra lavoro, sport e affetti. La mattina del 9 luglio, però, la sua vita si è spezzata tragicamente sull'autostrada A12, nei pressi del casello di Collesalvetti, in provincia di Livorno. Viaggiava a bordo di un furgone per ragioni professionali, quando il mezzo, per cause ancora in fase di accertamento, ha urtato un camion e si è schiantato con violenza contro il guardrail.