Perché le cellule maschili trovate sui reperti di Garlasco non potranno mai essere attribuite a qualcuno

Le analisi delle cellule maschili rinvenute sui reperti di Garlasco non permetteranno mai di attribuire le tracce a un individuo specifico. Secondo Marzio Capra, consulente della famiglia Poggi, infatti, per avere un risultato significativo è necessario almeno 100 picogrammi di materiale, mentre i quantitativi trovati sono appena 0,1. Questo dato rende impossibile qualsiasi conclusione certa. Continua a leggere e scopri perché la scienza ancora non può risolvere questo mistero.

A Fanpage.it il consulente della famiglia Poggi, Marzio Capra, spiega perchĂ© sarĂ impossibile associare a qualcuno le cellule maschili trovate sui reperti recuperati nella villetta di Garlasco: "Una traccia per essere considerata qualcosa di significativo deve avere almeno un quantitativo di materiale di 100 picogrammi. In questi casi invece abbiamo trovati valori da 0,1". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cellule - maschili - trovate - reperti

Perché le cellule maschili trovate sui reperti di Garlasco non potranno mai essere attribuite a qualcuno - it il consulente della famiglia Poggi, Marzio Capra, spiega perché sarà impossibile associare a qualcuno le cellule maschili trovate sui reperti ... fanpage.it scrive

Delitto di Garlasco, continua l’analisi sui reperti: si cerca il possessore di un Dna maschile - L’occhio degli inquirenti è puntato sul tappetino del bagno: lì c’è il sangue di Chiara Poggi. Come scrive ilgiornale.it