Non ti sei fermato all' alt dammi 450 euro patente e libretto a processo finto agente

Non ti sei fermato all'alt, ma hai deciso di proseguire, commettendo azioni sfrontate e pericolose. Un uomo che si spacciava da agente, inseguendo auto per strada e chiedendo denaro con l’inganno, ha ora un conto da pagare: un procedimento giudiziario per violenza privata e usurpazione di ruolo. La determinazione di una ragazzina nel non lasciarsi intimidire dimostra che la giustizia può fare la differenza anche nelle situazioni più delicate.

Insegue le auto per strada, le affianca e poi chiede soldi come pagamento di sanzioni per violazioni al codice della strada, spacciandosi per appartenente alle forze dell'ordine. Una ragazzina, però, memorizza il numero di targa e l'uomo finisce sotto processo per violenza privata, usurpazione di.

