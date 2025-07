La lista del signor malcolm | trama cast e finale del film su tv2000

La lista del signor Malcolm, diretto da Emma Holly Jones, è una commedia romantica ambientata nell’epoca Regency, che combina satira e critica sociale in uno stile ispirato a Jane Austen. Basato sul romanzo di Suzanne Allain, il film offre un mix coinvolgente di humor e riflessione, arricchito da un cast talentuoso. Scopriamo insieme la trama, i protagonisti e il sorprendente finale di questa deliziosa pellicola trasmessa su TV2000.

