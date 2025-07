VIDEO Grandi eventi Croce | La forza di fare rete e l' attenzione a mantenere un equilibrio

L’Umbria si anima di grandi eventi, dove la forza della rete e l’attenzione all’equilibrio sono fondamentali per creare momenti indimenticabili. Dall’Umbria che Spacca, appena conclusa, a un festival diffuso nel quartiere, passando per l’attesissimo Umbria Jazz alle porte, il territorio si conferma palcoscenico di entusiasmo e collaborazione. Con l’assessore Fabrizio Croce, che guida gli spettacoli dal vivo e i rapporti con le associazioni, si rafforza l’impegno per una cultura vibrante e inclusiva, pronta a sorprendere.

Tra l'Umbria che Spacca appena archiviata, una festa, "un festival diffuso nel quartiere, idea romantica e stupenda", e Umbria Jazz alle porte. Con l'assessore comunale Fabrizio Croce, che ha la delega, tra le altre, agli spettacoli dal vivo, alla città storica e ai rapporti con le associazioni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: croce - eventi - forza - fare

Musica in vetta Venerdì 4 luglio, al Rifugio Rossi sul Monte Pania della Croce, il Quartetto di clarinetti @quartetto_reson.ance del Conservatorio “L. Boccherini” ha regalato al pubblico un suggestivo concerto, unendo la forza della musica alla maestosità del Vai su Facebook

VIDEO Grandi eventi, Croce: La forza di fare rete e l'attenzione a mantenere un equilibrio; Gli eventi di questo weekend a Firenze (23-24 novembre); Il mondo al Colosseo per la Via Crucis. «Gesù ridà forza a chi è caduto».

Le x cose da fare (anche gratis) nel weekend a Monza e Brianza - guida con qualche consiglio sugli eventi organizzati da giovedì 5 a domenica 8 giugno a Monza e in Brianza. Scrive monzatoday.it

Croce rossa: "Fare rete in sanità" - RaiNews - "Fare rete in sanità" il tema scelto dell'evento di formazione che a Perugia presso la Scuola Lingue Estere dell'Esercito. Segnala rainews.it