Google TV Streamer cambia sistema di chiusura della scatola | in arrivo anche sui Pixel 10?

Google TV Streamer rivoluziona il suo packaging, introducendo un sistema di chiusura più sicuro, sostenibile e semplice da aprire. Questa innovazione potrebbe presto arrivare anche sui nuovi Pixel 10, offrendo un'esperienza più user-friendly fin dalla confezione. Un aggiornamento che riflette l'impegno di Google verso la qualità, l’ecosostenibilità e l’attenzione alle esigenze degli utenti, trasformando il modo di mettere mano ai propri dispositivi.

