Festa della Madonna del Carmine | a Terracina una settimana di musica e street food

A Terracina, la Festa della Madonna del Carmine si trasforma in un evento straordinario, unendo musica, street food e celebrazioni per i 100 anni della Cooperativa Pescatori La Sirena, i 100 anni del Terracina Calcio e i 50 anni dalla scomparsa di Pasolini. Un’occasione imperdibile per vivere la città in modo autentico, tra tradizione e innovazione. Preparati a scoprire un’edizione ricca di emozioni e sorprese che lasceranno il segno.

In arrivo a Terracina una edizione molto particolare della Festa della Madonna del Carmine che coincide con altre importanti ricorrenze: i 100 anni della Cooperativa Pescatori La Sirena, i 100 anni del Terracina Calcio e i 50 anni dalla scomparsa di Pasolini. Questi simboli della cittĂ . 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Aspettando la Festa 2025... un ricordo dello scorso anno... La Madonna del Carmine e San Rocco procedono verso il porto per l'imbarco della Processione a mare

Terracina TTS Street Food - Per i più golosi, bombe e ciambelle calde, tiramisù espresso, paste sfornate e farcite al momento, maritozzi con la panna, cheesecake home- romatoday.it scrive

Festa della Madonna del Carmelo a Terracina, al via il servizio navetta - In occasione dei festeggiamenti per la Madonna del Carmelo a Terracina nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 luglio 2024 su richiesta dell’Assessore ai Trasporti di concerto con il Sindaco di ... Lo riporta latinacorriere.it