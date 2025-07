Fa un buco nell'Acquedotto Carolino e ruba l'acqua destinata alla Reggia di Caserta | 58enne arrestato

Un atto audace e sconsiderato scuote la storica bellezza della Reggia di Caserta: un uomo di 58 anni ha praticato un foro nell’Acquedotto Carolino, patrimonio Unesco, rubando acqua per irrigare il proprio campo. Un gesto che mette in discussione la tutela di un patrimonio inestimabile. Continua a leggere per scoprire come si è conclusa questa incredibile vicenda e quali sono state le conseguenze.

L'uomo, grazie a un foro praticato nell'Acquedotto Carolino, tutelato dall'Unesco, prelevava l'acqua destinata ai giardini della Reggia di Caserta per irrigare il suo campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: acquedotto - carolino - acqua - destinata

Ecomaratona dell'Acquedotto Carolino: al via le iscrizioni - Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: domenica 15 giugno torna l’Ecomaratona dell’Acquedotto Carolino, giunta alla sua quarta edizione.

ULTIM'ORA - Acquapark "Tramutola" : SABATO 5 LUGLIO LA TANTO ATTESA APERTURA STAGIONALE Torna il divertimento più atteso dell’estate al Parco Acquatico di Tramutola! Scivoli mozzafiato, piscine per tutti, relax sotto gli ombrelloni, sport Vai su Facebook

Fa un buco nell'Acquedotto Carolino e ruba l'acqua destinata alla Reggia di Caserta: 58enne arrestato; Furto d’acqua dalla Reggia: arrestato imprenditore agricolo | VIDEO; Ruba l’acqua della Reggia di Caserta: arrestato imprenditore agricolo.

Fa un buco nell’Acquedotto Carolino e ruba l’acqua destinata alla Reggia di Caserta: 58enne arrestato - L'uomo, grazie a un foro praticato nell'Acquedotto Carolino, tutelato dall'Unesco, prelevava l'acqua destinata ai giardini della Reggia di Caserta per ... Scrive fanpage.it

Ruba l’acqua della Reggia di Caserta: arrestato imprenditore agricolo - Aveva danneggiato una vasca borbonica dello storico Acquedotto Carolino – bene tutelato dall’Unesco – per realizzare un allaccio abusivo con cui sottraeva ... Secondo pupia.tv