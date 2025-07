Migranti dal Mediterraneo Centrale 29mila arrivi in Ue In generale calano gli ingressi

Nonostante il calo generale degli ingressi in Europa, la rotta del Mediterraneo centrale continua a essere una delle più trafficate e pericolose. Nei primi sei mesi dell’anno, oltre 29.300 migranti hanno attraversato questa via, segnando un incremento del 12% rispetto al 2024. La Libia resta il principale punto di partenza, con un aumento straordinario dell’80% di arrivi in Italia. Questi dati evidenziano come le sfide migratorie siano tutt’altro che risolte.

Nonostante il calo complessivo in tutta l’Ue, nei primi sei mesi dell’anno, la rotta del Mediterraneo centrale ha registrato oltre 29.300 attraversamenti irregolari, il 12% in più rispetto allo stesso periodo del 2024. La Libia continua a essere il principale paese di partenza per questi viaggi pericolosi, con circa 20.800 migranti arrivati in Italia, con un aumento dell’80% rispetto allo scorso anno. E’ quanto risulta dai dati preliminari raccolti da Frontex, l’agenzia Ue di controllo delle frontiere. I dati completi di Frontex sui migranti. Nella prima metà del 2025, gli attraversamenti irregolari nell’Unione Europea sono diminuiti del 20%, attestandosi a 75. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Migranti, dal Mediterraneo Centrale 29mila arrivi in Ue. In generale calano gli ingressi

In questa notizia si parla di: migranti - mediterraneo - centrale - 29mila

Trafficante di migranti estradato dall’Albania: “Giro d’affari milionario sulla rotta del Mediterraneo orientale” - Un trafficante di migranti di 49 anni, originario dell'Egitto, è stato estradato in Italia dall'Albania.

Migranti, dal Mediterraneo Centrale 29mila arrivi in Ue. In generale calano gli ingressi; 30 mila migranti morti nel Mediterraneo in 10 anni; Mare caldo, Greenpeace: Mediterraneo nel 2024 più caldo di sempre.

Migranti, dal 2014 oltre 30mila sono morti nel Mediterraneo - TGCOM24 - In vista della Giornata della Memoria e dell'Accoglienza, Fondazione ISMU ETS stima che tra il 2014 e il 2023 siano morti oltre 30mila migranti. Da tgcom24.mediaset.it

Mediterraneo centrale, oltre 11 mila migranti intercettati e 255 morti nei primi sei mesi del 2025 - 781 sbarchi in Italia nei primi sei mesi del 2025, tra cui 369 minori vulnerabili. gaeta.it scrive