In quali aeroporti non verranno più fatte togliere le scarpe ai controlli di sicurezza

Sei stanco di togliere le scarpe ai controlli di sicurezza? La buona notizia è che in alcuni aeroporti questa fastidiosa prassi è stata abolita, rendendo il viaggio più facile e veloce. Scopri quali sono e preparati a volare senza stress, godendoti un'esperienza più confortevole e senza inutili attese. Continua a leggere per sapere dove potrai lasciare le scarpe ai controlli!

Vi è mai capitato di dover togliere le scarpe per superare i controlli aerei? Da oggi non sarà più necessari, almeno in alcuni aeroporti: ecco quali. 🔗 Leggi su Fanpage.it