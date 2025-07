Acqua ne resta la metà del 2024 Ma la siccità è lontana

L’acqua in Lombardia si mantiene su livelli sorprendenti, con il 224 del 2024 che mostra ancora il 50% delle riserve rispetto all’anno scorso, quando erano appena 776 milioni di metri cubi. La siccità sembra ancora lontana, ma i bollettini dell’Arpa ci ricordano l’importanza di monitorare e gestire questa preziosa risorsa, affinché non diventi un miraggio in futuro.

