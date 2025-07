L’Europa presenta il Codice di Condotta sull’IA Generativa

Nasce per supportare l’industria nell’allineamento con le regole previste dal nuovo AI Act, e non è obbligatorio ma volontario. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - L’Europa presenta il Codice di Condotta sull’IA Generativa

In questa notizia si parla di: europa - presenta - codice - condotta

Il Circolo PD "Aldo Moro" di Avellino presenta il convegno "Il mezzogiorno in Europa: un nuovo protagonismo per la Campania" - Il Circolo PD "Aldo Moro" di Avellino è lieto di presentare il convegno "Il mezzogiorno in Europa: un nuovo protagonismo per la Campania", seconda tappa del progetto "Cantiere Democratico – Idee per il presente, visioni per il futuro".

Così gli avvocati Vieri e Vanni Barzellotti a seguito della dichiarazione di ammissibilità della Corte europea dei diritti dell'uomo del ricorso presentato dai difensori del 40enne, condannato all’ergastolo Vai su Facebook

L’Europa presenta il Codice di Condotta sull’IA Generativa; Codice di condotta Ue per l’IA: ecco la roadmap per un uso etico; Ue, codice di condotta sull'Ai posticipato di un mese.

Arriva il codice di condotta dell'AI Act. Ma ora la sfida dell'Europa è convincere le big tech a firmarlo - Pronto il documento volontario che affronta tutele del copyright e trasparenza dei grandi modelli di intelligenza artificiale. Da wired.it

Panificazione e pasticceria. La federazione europea Fedima presenta il ... - Fedima, la Federazione dei produttori e fornitori europei di ingredienti per l'industria della panificazione e pasticceria, ha pubblicato il suo Codice di condotta per l'approvvigionamento ... horecanews.it scrive